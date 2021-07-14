Такие обстоятельства: Ахба о нехватке кадров в турсфере Абхазии

Как обстоят дела с рынком труда в сфере туризма, в эфире радио Sputnik рассказали президент Гильдии отельеров Абхазии Астамыр Ахба и операционный директор отеля в Гагре Алена Антонова.

Радио Такие обстоятельства: Ахба о нехватке кадров в турсфере

Турсезон в Абхазии побил рекорд посещаемости за последние 30 лет. Об этом сообщил РИА Новости глава Минтуризма республики Теймураз Хишба. По его словам, в Гагре, Пицунде и Новом Афоне стопроцентная заполняемость. Вместе с тем, многие отельеры продолжают поиски сотрудников. Оказалось, что в этом вопросе есть пробелы. О том, как обстоят дела с рынком труда в сфере туризма, в эфире радио Sputnik рассказали президент Гильдии отельеров Абхазии Астамыр Ахба и операционный директор отеля в Гагре Алена Антонова.

По словам Антоновой, оказалось сложно найти сотрудников на туробъект из местного населения.

"Входящий поток заявок от соискателей даже весной, когда только объявили набор, был минимальный. Звонят в основном на рабочие вакансии – сотрудник пляжа, сотрудник в охрану, горничные, посудомойщицы. А вот с вакансиями, например, администратора, где требуется более серьезная квалификация, грамотная устная и письменная речь, знание ПК, языков, оказалось сложнее", - рассказала директор отеля.

Ее слова подтвердил и глава Гильдии отельеров Абхазии Астамыр Ахба.

"К сожалению, эти проблемы сегодня на рынке труда в Абхазии присутствуют, с такими проблемами в качестве работодателей сталкиваются не только отельеры, но и другие участники турбизнеса. Эта проблема возникла не сегодня, она существует много лет, и эти проблемы останутся еще какие-то годы, потому что над ними надо работать комплексно. Того, что они (отельеры – ред.) сегодня своими силами делают, недостаточно. Потому что сегодня нет даже соответствующих порталов", - отметил Ахба.

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