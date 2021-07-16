Такие обстоятельства: Джения о росте заболеваемости COVID-19 в Абхазии

О росте заболеваемости COVID-19 в Абхазии и о необходимости ужесточения ограничительных мер в стране, в эфире радио Sputnik рассказала ветеран Отечественной войны народа Абхазии, врач Гунда Джения.

Радио Такие обстоятельства: Джения о росте заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Ограничения должны быть в виде жесткого карантина, в условиях такого пика заболеваемости других мер не должно быть, подчеркнула Джения в беседа на радио.

"У нас проведение свадебных мероприятий кажется настолько важными, что без них мы не можем существовать. На самом деле никаких финансовых вложений не стоит, чтобы наложить запрет, тем более что через это мы уже проходили и это сработало, количество больных снизилось", - отметила Джения.

По словам врача, рост заболеваемости наблюдается уже около месяца, и жаркая погода только усугубляет течение болезни.

"Если люди не понимают, то надо приказать, легитимная власть вполне может себе позволить во имя тех же людей запретить им эти шалости на фоне такой катастрофической ситуации. Мы в параллельных мирах живем. Я выхожу на улицу, люди обнимаются, целуются", - сказала Джения.

Медик отметила, что медперсонал в жутком состоянии, люди эмоционально и физически выгоревшие, и заменить их некем, подчеркнула Джения.

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