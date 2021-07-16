Барателия о ситуации с криптофермами в Гулрыпшском районе: мы договорились с майнерами

Радио Барателия о ситуации с криптофермами в Гулрыпшском районе: мы договорились с майнерами

12 июля президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание с участием членов правительства и глав администраций городов и районов республики, на котором поручил продолжить работу по выявлению майнинг-оборудования, а также предупредил всех глав районных администраций о персональной ответственности за ситуацию с незаконной добычей криптовалют.

В интервью радио Sputnik глава Гулрыпшского района Аслан Барателия напомнил, что 22 января по поручению президента в каждом районе страны были созданы штабы, в которые вошли представители СГБ, Прокуратуры, МВД, сотрудники энергослужбы. Возглавляют эти штабы главы администраций районов, что уже говорит о персональной ответственности за ситуацию, которая сложилась на местах. По информации Братаелия, со дня начала работы штаба по сегодняшний день в Гулрыпшском районе были обнаружены и приведены в бездействие 34 криптофермы.

"На сегодняшний день в районе нет ни одной майнинг-фермы. Это может и громкое заявление, но у нас их нет. Когда мы начинали эту работу, у нас было энергопотребление 47 мегаватт. За последние три дня среднее потребление у нас 17 мегаватт, что ниже допустимой нормы на 2-3 мегаватта. Эта проблема не снята полностью в районе, так как оборудование развезли по частным домам, но у нас есть понимание того, как можно справиться и с этим. Я не говорю, что мы сделаем стопроцентно, что следа от этих аппаратов не останется, но основную нагрузку на наши энергосети мы снимем. Есть понимание того, как это сделать – уже полторы-две недели главы сельских администраций ходят по домам. У нас нет неизвестных людей. Хотим мы или нет, но это сказывается на окружающих – если человек имеет 20 аппаратов, это не может не сказаться на соседе. Это можно терпеть один день, два дня, но люди прекрасно понимают, что зимой мы можем остаться без света, это наша общая энергобезопасность", - сказал Барателия.

Глава района отметил, что в борьбе с незаконным майнингом не пришлось принимать никаких радикальных мер.

"Мы знаем всех держателей этого оборудования – они все нормальные наши граждане. Мы их всех собрали. Мы с ними практически договорились", - рассказал Алхас Барателия.

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