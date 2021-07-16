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Профессор-иммунолог рассказал, почему грипп почти исчез в пандемию

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Профессор-иммунолог, президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман рассказал, почему коронавирус намного опаснее гриппа.

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Профессор-иммунолог рассказал, почему грипп почти исчез в пандемию

"От COVID-19 умирает почти в 10 раз больше человек, чем от гриппа. Грипп — это тоже смертельное заболевание, в мире ежегодно умирают почти 200 тысяч людей. Но от COVID-19 уже умерло почти четыре миллиона человек. Это более серьезное и опасное заболевание", - рассказал Шарман в интервью Sputnik Казахстан.

Алмаз Шарман также рассказал, почему люди практически перестали болеть гриппом и кишечными заболеваниями.

"Грипп действительно почти исчез, редко его видим, потому что многие люди стали носить маски. Если бы в обычной ситуации не было COVID-19, и все начали носить маски, произошло бы тоже самое. Исчез не только грипп, но и стало мало кишечных заболеваний. Люди стали чаще мыть руки и соблюдать гигиену", - пояснил ученый.

 

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