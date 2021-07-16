Джинджолия и Лолуа рассказали, почему повестка заседания Парламента не набрала кворум

Повестка внеочередного заседания Парламента Абхазии не набрала достаточного количества голосов для утверждения. Депутаты Алхас Джинджолия и Рауль Лолуа по-разному голосовали за повестку. В студии радио Sputnik они объяснили свои позиции.

Радио Джинджолия и Лолуа рассказали, почему повестка парламентского заседания не набрала кворум

Депутатам Парламента предстояло обсудить четыре вопроса из повестки: постановления "о стратегических объектах Абхазии", "об обращении Народного Собрания к президенту Абхазии", "об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", "обращение Парламента к президенту Абхазии в связи с кризисом в энергетической отрасли". Но до предметного обсуждения этих вопросов дело не дошло. Повестка дня вызвала горячие споры среди депутатского корпуса, и в итоге она не набрала достаточного количества голосов – 12 парламентариев были "за", девять оказались против, два - воздержались и три - не голосовали.

Основным докладчиком этих четырех вопросов должен был стать Алхас Джинджолия – председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны.

"Накануне проводился комитет, на котором эти документы были вынесены на внеочередное заседание Парламента. Высказывалось мнение, что совершенно непрофильный комитет выносил большую часть вопросов. Одно постановление по ковиду логично, а то, что касается электроэнергетики, - нелогично. Но мы решили, что социальный аспект этой проблемы никто не отменял. Комитет, который я возглавляю, не только по здравоохранению, но и по социальной политике, поэтому посчитали возможным. С другой стороны, какая разница, какой комитет выносит эти вопросы? Главное, чтобы документ, тема была обсуждена, была вынесена на широкое обсуждение", - сказал Джинджолия.

Против предложенной повестки голосовал депутат Лолуа, объясняя это тем, что изначально был нарушен регламент проведения внеочередного заседания Парламента.

"Вопросы, которые выносились, не были связаны друг с другом. Есть вопросы и темы, предложения постановлений, которые касались не только одного комитета, но и других тоже… Когда мы предложили отложить эти вопросы, они недоработаны, обсудим только вопрос с заболеванием (коронавирусом – ред.), так как идет рост, был отказ", - рассказал Лолуа.

По словам Джинджолия, депутатами были учтены все пожелания, далее вопросы будут обсуждаться в рабочем порядке.

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