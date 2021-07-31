"Правда тела": веганство и его последствия

Радио "Правда тела". Веганство и его последствия

“Волосы сыпались, вся кожа в разрывах”: история о том, к чему может привести веганство с детства. За что врачи могут поругать веганов, а за что - похвалить? И что полезнее (и вреднее): веганство или “стейк три раза в день”?

Полезно ли иногда воздерживаться от животной пищи? Чем опасны смузи и почему лучше есть клубнику, чем черешню? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова”, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

02:28 Насколько веганство естественно для нашего организма

05:00 Чем веганство чревато для детей

08:17 Какие эффекты могут быть для людей среднего возраста

08:30 “Вся кожа была в разрывах”: история одного веганства

13:35 Когда может быть полезно веганство

17:23 Чем клубника полезнее, чем черешня

19:31 Полезны ли периоды воздержания от мяса



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