Калягина рассказала, как выбрать аутентичный сувенир на память об отдыхе в Абхазии

Профилакторий - советы для туристов. О том, какие сувениры приобретать на память об отдыхе в Абхазии и на что при этом обращать внимание - рассказала руководитель "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в эфире радио Sputnik поделились советами о том, какие сувениры приобретать на память об отдыхе в Абхазии, и на что при этом обращать внимание.
Профилакторий - советы для туристов. О том, какие сувениры приобретать на память об отдыхе в Абхазии и на что при этом обращать внимание - рассказала руководитель "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Абхазия ждет поставки новой партии вакцины от коронавируса из России, первую партию в количестве 6500 доз уже использовали.
Абхазскую боевую галеру, построенную по архивным чертежам в Петрозаводске по заказу руководства этнопарка "Апсны", спустят на воду озера Рица.
По мнению ученых, человек не может жить дольше 150 лет. Это связано со скоростью старения организма, на которую пока никак нельзя повлиять.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik