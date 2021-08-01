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Калягина рассказала, как выбрать аутентичный сувенир на память об отдыхе в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210801/1032950065/Kalyagina-rasskazala-kak-vybrat-autentichnyy-suvenir-na-pamyat-ob-otdykhe-v-Abkhazii.html

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в эфире радио Sputnik поделились советами о том, какие сувениры приобретать на память об отдыхе в Абхазии, и на что при этом обращать внимание.

Радио
Калягина рассказала, как выбрать аутентичный сувенир на память об отдыхе в Абхазии

Профилакторий - советы для туристов. О том, какие сувениры приобретать на память об отдыхе в Абхазии и на что при этом обращать внимание - рассказала руководитель "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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