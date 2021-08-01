Калягина рассказала, как выбрать аутентичный сувенир на память об отдыхе в Абхазии

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Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в эфире радио Sputnik поделились советами о том, какие сувениры приобретать на память об отдыхе в Абхазии, и на что при этом обращать внимание.