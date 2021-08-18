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Роман Дбар
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дбар: должна быть национальная стратегия адаптации к изменению климата

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210818/1033052596/Dbar-dolzhna-byt-natsionalnaya-strategiya-adaptatsii-k-izmeneniyu-klimata.html

Директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар рассказал в эфире радио Sputnik о том, как глобальные изменения климата повлияли на Абхазию и как необходимо адаптироваться к этим изменениям.

Радио
Дбар: должна быть национальная стратегия адаптации к изменению климата

Директор Института экологии АНА Роман Дбар сказал в эфире Sputnik о необходимости разработки национальной стратегии в связи с изменением климата, в основе которой в первую очередь должны быть результаты научных исследований.

"Сегодня Институт экологии располагает пока что маленькой сетью метеорологических станций и гидрологических постов в Абхазии. В этом плане у нас есть пример для ориентации, это Краснодарский край, Крым, где в рамках программы "Эмерсит" можно открыть интернет-страницу, увидеть сотни метеорологических постов и гидрологических станций в режиме реального времени. Можно наблюдать состояние водотоков, графики повышения или снижения уровня воды", - сказал Дбар.

Ученый отметил, что данные станции позволят накапливать необходимые сведения и дадут возможность быстро реагировать, снижая риски для общества, связанные с опасным метеорологическим явлением. После этого надо формировать национальную стратегию, которая будет разделена по различным направлениям жизнедеятельности человека.

"Это вызов сегодняшнего дня, на который наше общество должно обязательно реагировать, а иначе мы будем постоянно нести серьезные экономические потери", - отметил Дбар.

Полная версия интервью в аудиофайле.

 

 

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