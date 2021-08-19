Венедиктова об эпидситуации в Абхазии: не выдержали экзамен на солидарность

О помощи мобильного госпиталя России для Абхазии, о росте числа зараженных коронавирусом в республике в эфире радио Sputnik рассказала член Общественной палаты Надежда Венедиктова.

Радио Венедиктова об эпидситуации в Абхазии: не выдержали экзамен на солидарность

Мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России начнет принимать первых пациентов с коронавирусной инфекцией 19 августа. Автоколонна мобильного госпиталя и сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты прибыла в пансионат в Сухум ночью 17 августа.

В Абхазии люди относятся к коронавирусу слишком легкомысленно, и живут будто нет болезни, сказала Венедиктова в беседе на радио.

"Наш народ, наше общество относится к болезни очень легкомысленно. Люди живут так, как будто пандемии нет никакой, нет болезни с тяжелыми последствиями, нет ковидных смертей. Лично для меня такая ситуация, когда люди закрывают от себя серьезную проблему, она оказалась неожиданной, мне кажется, что мы, как общество, не выдержали какой-то экзамен на солидарность по отношению к серьезной проблеме и проявили слишком большое легкомыслие", - отметила Венедиктова.

По мнению члена Общественной палаты приезд мобильного госпиталя - бесценная помощь для Абхазии, но не избавляет нас от собственной ответственности.

"Приезд военных медиков из России, безусловно, разгрузит гудаутский ковид-госпиталь. Наши врачи задыхаются от перегруженности. У меня соседи, когда госпиталь работал в прошлый раз, лежали там и остались очень довольными, шутили, что они чувствовали себя, как в санатории. Это братская помощь России, когда мы действительно наблюдаем, что у нас распространение идет, а мы, общество, даже не пытаемся этому противостоять", - сказала Венедиктова в эфире радио Sputnik Абхазия.

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