"Правда тела": как организовать процесс правильного питания

Подсчет калорий, дневники питания - помогает ли это организовать свое питание, или лишняя “бумажная работа”? Как выстроить свои приемы пищи, если вы куда-то едете? Можно ли есть 1-2 раза в день?

Радио "Правда тела". Как организовать процесс правильного питания

Обсуждаем, как организовать похудение как бизнес-процесс (начиная от постановки цели), и какие лайфхаки действительно работают.

Насколько помогают сервисы доставки готовых обедов? "Девочки, надо за 2 недели скинуть 7 кг": это нормальная цель или нет? Спрашиваем у диетолога, гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Алёны Поташевой.

02:30 "Постановка цели в похудении ничем не отличается от постановки бизнес-цели"

03:45 Как правильно поставить цель

07:50 На что ориентироваться: объемы? индекс массы тела?

09:00 Почему важно делить одну большую цель на этапы

11:00 Подсчет калорий, дневники питания, эмоций - польза или трата времени?

16:50 Насколько помогают сервисы доставки готовой еды

18:40 Можно ли замораживать еду

19:53 "Должна быть еда, которая вас порадует"

23:14 Как организовать питание когда вы куда-то едете

25:30 Почему некоторым людям подходит питаться один или два раза в день

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