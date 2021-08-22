"Правда тела": как организовать процесс правильного питания

Обсуждаем, как организовать похудение как бизнес-процесс (начиная от постановки цели), и какие лайфхаки действительно работают.
Насколько помогают сервисы доставки готовых обедов? "Девочки, надо за 2 недели скинуть 7 кг": это нормальная цель или нет? Спрашиваем у диетолога, гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Алёны Поташевой.
02:30 "Постановка цели в похудении ничем не отличается от постановки бизнес-цели"
03:45 Как правильно поставить цель
07:50 На что ориентироваться: объемы? индекс массы тела?
09:00 Почему важно делить одну большую цель на этапы
11:00 Подсчет калорий, дневники питания, эмоций - польза или трата времени?
16:50 Насколько помогают сервисы доставки готовой еды
18:40 Можно ли замораживать еду
19:53 "Должна быть еда, которая вас порадует"
23:14 Как организовать питание когда вы куда-то едете
25:30 Почему некоторым людям подходит питаться один или два раза в день
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