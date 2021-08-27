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Военный эксперт: страны ЦА не нуждаются в размещении военных баз США

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Киргизия и Узбекистан не нуждаются в размещении американских баз на своей территории, сказал Sputnik кандидат военных наук Евгений Бужинский.

Россия сомневается, что какая-то страна из Центральной Азии заинтересована в том, чтобы стать мишенью, разместив у себя американских военных, ушедших из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уже был опыт размещения военных баз США в странах Центральной Азии, в частности, в Киргизии и Узбекистане, что ни к чему хорошему не привело. Главная задача США – это заниматься любимым делом, а точнее наносить ракетные удары по позициям, скажем, Талибана*. Киргизия и Узбекистан не нуждаются в размещении американских баз на своей территории. Эти страны прислушиваются к мнению России, которая против размещения американских войск в странах Центральной Азии. Талибан* также не заинтересован начинать новую войну со странами ЦА, учитывая обстановку внутри Афганистана",- отметил Бужинский.

* - Террористическая организация, запрещенная в России

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