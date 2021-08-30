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Гончаров рассказал, есть ли угроза терроризма на Кавказе

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На фоне ситуации в Афганистане президент Владимир Путин заявил, что Россия - практически единственная страна, которая смогла разгромить крупные террористические формирования и ликвидировать бандподполье.

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Гончаров рассказал, есть ли угроза терроризма на Кавказе

Владимир Путин напомнил, что у СССР был свой опыт пребывания в Афганистане, а также отметил, что у России есть эффективные возможности обеспечить безопасность и надежно защитить граждан и страну от терроризма.

"Это совершенно верно: крупных бандформирований на территории России уже не существует. Последние, которые были на Северном Кавказе, уничтожены. Но это не снимает проблемы. Мелкие группы людей и даже одиночки могут совершить крупный теракт с большим количеством жертв. Формирований нет, но терроризм существует", - отметил президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Ранее президент России одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане, отметив, что это трагическая история в жизни страны, которая требует особого внимания и участия, российский лидер согласился дать поручение в первоочередном порядке обеспечить финансирование.

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