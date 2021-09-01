Педагог рассказала о преимуществе сельской школы перед городской во время пандемии

С какими ожиданиями сегодня пошли в школу дети и педагоги, как в сельских учебных заведениях подготовились к 1 сентября, в эфире радио Sputnik рассказала педагог Адзюбжинской школы Фатима Шурдулава.

Радио Педагог рассказала, в чем преимущество сельской школы перед городской во время пандемии

Шурдулава с уверенностью сообщила, что учебный план прошлого года в школе был завершен, несмотря на то, что в течение нескольких месяцев дети не учились. Этого удалось добиться потому, что школа два месяца до конца июня работала в шестидневном режиме.

"Мы с большим трепетом пошли сегодня в школу в надежде на то, что учебному году ничто не помешает, никакой вирус", - отметила педагог.

Шурдулава считает, что, учитывая всю техническую неподготовленность, в Абхазии онлайн-обучение в школах невозможно.

"Это все несерьезно, не для нас. Это школьники, а не студенты, которые сами могут найти то, что задают. Это школьники, которым надо объяснять и показывать. Это большая нагрузка и для родителей, которые хотят дать хорошее образование детям. Не каждый родитель может объяснить новый материал своему ребенку. Пока мы не готовы к онлайн-обучению", - считает учитель.

Преимуществом сельских школ в таких условия является то, что классы малочисленные. В среднем в одном классе школы в Адзюбже обучаются 10-13 человек.

По мнению педагога, учебный процесс в школах не стоит прерывать из-за пандемии, так как неизвестно, сколько она еще продлится.

"Те классы, где есть больные, можно как-то на карантин, а другие классы чтобы работали. Потому что эта инфекция не уйдет. Останавливать, полностью заблокировать учебный процесс нельзя. Здоровье, конечно, важнее, но учебный процесс надо продолжать", - сказала Шурдулава.

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