Гончаров о трагедии в Беслане: ни одна страна не может в одиночку побороть терроризм

Президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров вспомнил о трагедии в Беслане и рассказал, как можно побороть терроризм.

Радио Гончаров о трагедии в Беслане: ни одна страна не может в одиночку побороть терроризм

Сегодня во всем мире вспоминают трагические события, которые развернулись в Бесланской школе в 2004 году. Террористический акт в Беслане, начавшийся утром 1 сентября 2004 года, длился до вечера 3 сентября.

Президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров был в Беслане несколько раз.

Он восхищен мужеством граждан Беслана, матерей, отцов, родственников.

"На сегодняшний день проблема терроризма – это проблема номер один в мире, которая до сих пор сотрясает многие страны. То, что мы сейчас наблюдаем в Афганистане – это звенья той цепи, которая началась очень давно", - отметил Гончаров в эфире радио Sputnik Южная Осетия.

По мнению Гончарова, в одиночку с терроризмом не может бороться ни одна страна. Для этого нужно отбросить все политические противоречия и объединить общие силы.

Семнадцать лет назад террористический отряд захватил среднюю школу №1 в Беслане в республике Северная Осетия. В заложниках оказались более тысячи человек. В результате теракта погибли 333 человека, среди которых 186 детей от года до 17 лет.