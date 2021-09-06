Фельдман: парадоксально, но сопротивление в Панджшере на руку талибам

Заявление "Талибана"* о полном захвате провинции Панджшер не соответствует действительности, сообщили представители сопротивления в этой афганской провинции. В эфире радио Sputnik своим взглядом на ситуацию поделился кандидат политических наук Павел Фельдман.

Радио Фельдман: парадоксально, но сопротивление в Панджшере на руку талибам

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман.

"Несмотря на воинственные заявления талибов, о полной их победе пока говорить рано. Вместе с тем сам Панджшер и сопротивление в этом регионе парадоксальным образом на руку талибам: пока это сопротивление есть, они могут говорить о том, что еще не пришло время для формирования коалиционного правительства. Мол, военные времена и пока не до этого. С другой стороны, очевидно, что силы не равны. У талибов количественное преимущество, огромное число оставленных американцами военных баз, стрелкового оружия, а также вертолеты, танки и бронетранспортеры. В Панджшере только удобное географическое расположение. И этот проект мог бы возыметь успех, если бы (полевому командиру Ахмаду) Масуду-младшему удалось собрать новый Северный альянс. Но этого не произошло", – сказал Павел Фельдман.

Скорее всего, на территории Афганистана не начнется большая гражданская война, считает эксперт.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.