Герлиани рассказала, как пандемия и энергокризис сказались на производстве пива в Абхазии

Об итогах работы в летний период, о том, почему не экспортируется продукция в Россию, как налажена поставка сырья на Сухумском пивоваренном заводе, в эфире радио Sputnik рассказала главный технолог предприятия Марина Герлиани.

Радио Герлиани рассказала, как пандемия и энергокризис сказались на производстве пива в Абхазии

Более трех миллионов бутылочного пива и более 140 тонн поставил на реализацию за восемь месяцев текущего года Сухумский пивоваренный завод. Эти цифры намного больше прошлогодних, так как в 2020 году сезон начался лишь в августе, сообщила Герлиани. При этом, отмечает она, сезон был непростым.

"Эпидемиологическая обстановка не обошла стороной и наш завод, так как многие специалисты заболели коронавирусом, а заменить их было практически невозможно. Из-за этих обстоятельств мы не смогли в полной мере обеспечить рынок продукцией. За счет того, что много туристов в этом году заехало в Абхазию, наше пиво очень хорошо реализовалось", - рассказала Герлиани.

Проблему производству пива создают частые сбои оборудования из-за резких скачков электроэнергии.

"Наше новое оборудование очень реагирует на перепады электроэнергии, и это влияет на технологический процесс производства. Поэтому в полном объеме в этом году мы не могли обеспечить наши прилавки продукцией. Мы могли производить больше", - отметила технолог завода.

Подробнее об этом, а также о том, почему туристы так любят "Сухумское пиво", но при этом оно не экспортируется, как импортируется сырье для производства и с каким проблемами при этом сталкиваются пивовары, слушайте в аудиофайле.