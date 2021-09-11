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© Foto / Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджанской Республики

Гафаров рассказал, почему нельзя прикасаться к продуктам в торговых точках

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Продукты необходимо продезинфицировать в течение пяти минут, считает специалист Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов Сеймур Гафаров.

Радио
Гафаров рассказал, почему нельзя прикасаться к продуктам в торговых точках

Недопустимо, чтобы покупатель прикасался к продукту и осматривал его в торговой точке. Как сообщает Sputnik Азербайджан, об этом сказал специалист Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов Сеймур Гафаров.

"Люди, инфицированные коронавирусом, вопреки правилам, могут пойти в торговые точки и прикасаться к товарам, что может считаться источником опасности. Даже если бы не было пандемии, людям не следовало бы прикасаться к товарам. Я рекомендую потребителям продезинфицировать поверхность съедобной сельскохозяйственной продукции перед использованием", - отметил Гафаров.

Он подчеркнул, что эти продукты необходимо продезинфицировать в течение пяти минут, чтобы они не потеряли своих органических свойств и не стали горькими.

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