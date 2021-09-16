Ахсалба рассказала, как долго морская вода в Абхазии будет комфортной для купания

Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА Асида Ахсалба в эфире радио Sputnik рассказала о погоде на вторую половину сентября.

Радио Ахсалба рассказала, как долго морская вода в Абхазии будет комфортной для купания

Вторая половина сентября в Абхазии особо не будет отличаться от первой, однако температура воздуха ночью будет понижаться, сказала Ахсалба в беседе на радио.

"С 16 сентября за счет перемещения циклона порядка трех дней в Абхазии будут выпадать осадки. Ночные температуры понизятся примерно на один градус в сравнении с первой половиной этого месяца. Дневные же после прохождения циклона будет повышаться, порядка 25-26 градусов", – отметила Ахсалба.

Начальник гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии АНА рассказала, будет ли в это время морская вода комфортной для купания.

"Комфортная температура морской воды сохранится до середины октября. Пока у нас 26-27 градусов. Осенью температура воды выше, чем температура воздуха. Такой контраст связан с бризами. Ночные бризы сильно понижают температуру воздуха, а температура воды еще держится", – объяснила Ахсалба.

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