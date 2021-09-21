Гагулия о борьбе с майнингом и снижении потребления электроэнергии: процесс бесконечный

О том, почему не удается снизить потребление электроэнергии, с какими трудностями сталкиваются в борьбе с майнингом, в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Гудаутского филиала "Черноморэнерго" Ахра Гагулия.

Радио Гагулия о борьбе с майнингом и снижении потребления электроэнергии: процесс бесконечный

Вопросам текущего состояния энергетической отрасли Абхазии было посвящено совещание в правительстве 17 сентября. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел его по поручению президента с участием вице-премьеров, глав администраций городов и районов, руководства РУП "Черноморэнерго" и районных электросетей. На встрече пришли к выводу, что в борьбе с незаконной добычей криптовалют изменить ситуацию коренным образом пока не удалось.

По мнению руководителя Гудаутского филиала "Черноморэнерго" Ахры Гагулия, конфискация майнинг-аппаратов решает лишь часть вопроса, необходимо также изымать незаконно установленные трансформаторы.

"Я составил список незаконно установленных трансформаторов и передал правительству. Премьер-министр поддержал инициативу, и, возможно, именно таким путем можно быстро и коренным образом изменить ситуацию с потреблением. Сейчас мы будем прорабатывать, как их изымать и где устанавливать", - сказал Гагулия.

Совместные рейдовые мероприятия с силовыми органами, по словам Гагулия, продолжаются, но объем работы большой, сложно с ним справиться, требует постоянного мониторинга, и потому борьба с подключением майнинг-оборудования - процесс бесконечный.

Полная версия беседы в аудиофайле.