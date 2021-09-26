Дополнительное время: Цвейба о завершении карьеры футболиста и тренерской работе

Спортсмен Сандро Цвейба рассказал в эфире радио Sputnik о том, почему ему пришлось завершить карьеру в профессиональном футболе и искать работу тренера.

Радио Дополнительное время: Цвейба о завершении карьеры футболиста и тренерской работе

Российский футболист из Абхазии Сандро Цвейба, сын прославленного футболиста Ахры Цвейба рассказал в эфире радио Sputnik, что из-за проблем со здоровьем завершил карьеру футболиста.

"2020 год, думаю, изменил жизнь многих. Кардинальные изменения произошли и в моей жизни. Никогда не мог подумать, что в 27 лет закончу с футболом, потому что с пяти лет, всю сознательную жизнь отдал ему. Видимо, перенес на ногах коронавирус и все сказалось на сердце, врачи запретили играть мне. До сих пор открыт вопрос касательно лечения сердца и состояния. В общем, пришлось с профессиональным футболом закончить", - сказал Цвейба.

Он рассказал также о сложностях в поиске работы, о подходах в обучении юных футболистов, о планах на будущее.

Полная версия интервью в аудиофайле.

Сандро Цвейба начал заниматься футболом в детской школе московского клуба "Динамо".

С 2000 по 2013 годы выступал за юношеские и молодежные команды "Локомотива" . В 2013 году футболист подписал контракт с питерским клубом "Русь", выступавшим во Втором дивизионе, а уже в начале 2014 года начал играть за хабаровский клуб "СКА-Энергия".

Летом 2014 года Сандро заключил контракт с венгерским клубом "Уйпешт". В сентябре 2015 года перешел в хорватский клуб "Осиек", а в 2016 году стал игроком казахстанского "Актобе", с июля 2018 года играл в воронежском клубе "Факел". В 2019 году Сандро Цвейба подписал контракт со шведским футбольным клубом Высшей лиги Athletic Eskilstuna.