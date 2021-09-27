Чеха рассказал о потенциале образовательной системы Абхазии

О главных итогах своей деятельности на посту руководителя Представительства Россотрудничеста в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал Вадим Чеха.

Радио Чеха рассказал о потенциале образовательной системы Абхазии

В своем интервью Вадим Чеха рассказал об особенностях абхазо-российского взаимодействия в гуманитарной сфере, о том, что удалось сделать за 3-летнюю миссию в Абхазии.

Чеха отметил, что не прощается с Абхазией, так как у него сформировались тесные научные и культурные связи с республикой. Он выразил надежду, что эти связи будут продолжаться.

"Высокий уровень взаимодействия с Абхазским госуниверситетом, с его ректором – это безусловное достижение совместного российско-абхазского взаимодействия в ходе моего пребывания в качестве руководителя Представительства. В этом отношении хотелось бы пожелать в дальнейшем более активного использования современных форм организации межвузовского взаимодействия, научного взаимодействия. Потенциал используется недостаточно. И АГУ и Академия наук Абхазии обладают потенциалом, которые можно использовать как элемент образовательных программ, который можно использовать как объект научных исследований. В этом смысле дальнейшее российско-абхазское взаимодействие нуждается в активизации за счет использования новых форм, тем более в период пандемии эти формы все больше и больше обретают актуальность", - отметил Чеха.

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Вадим Чеха завершил свою работу на посту руководителя Представительства Россотрудничеста в Абхазии по условиям трехлетнего контракта.

Указом президента Республики Абхазия Аслана Бжания в пятницу 24 сентября за значительный вклад в подготовку и воспитание высококвалифицированных кадров для Республики Абхазия Вадим Чеха награжден орденом "Ахьдз-Апша" ("Честь и Слава") III степени. Доктор юридических наук Вадим Чеха возглавлял Представительство Россотрудничества в Абхазии в сентябре 2018 года.