Золотников о бизнес-связях Ярославля и Гудауты: в состоянии диалога

Радио Золотников о бизнес-связях Ярославля и Гудауты: в состоянии диалога

Ярославский район Ярославской области и Гудаутский район – побратимы, в апреле этого года подписали соглашение о дружбе. В Гудауту по случаю 28-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов приехал руководитель Ярославского района Ярославской области Николай Золотников.

"Для меня великая честь стоять здесь и разделять радость и горе вместе с вами, так как любая победа – это всегда радость со слезами на глазах. У нас один День Победы в России, а в Абхазии их два. Я хочу, чтобы победы у вашего народа были только в спорте, культуре, науке, туризме – в мирное время и чтобы никакая беда не зашла в ваши дома", – сказал он.

В преддверии праздника делегация из Ярославля также привезла в Гудауту школьные учебники. В составе делегации есть бизнесмены. Как отметил Золотников, есть идеи по совместным проектам.

"Больше в рамках наших дружеских отношений мы обсуждаем социальные проекты – взаимодействие по линии образования. Проговаривали вариант следующего года. Это будут творческие коллективы. Либо абхазская сторона их отправляет к нам, или мы привозим их сюда. Я впервые привез сюда бизнесменов. Пока все в состоянии диалога. Бизнес должен быть уверен и должны быть определенные гарантии. Мы проживаем в гостинице, которую построил наш земляк, узнали, какие есть риски и перспективы. Он очень уверенно говорит, очень уверенно предлагает заходить сюда. Это лучшая реклама", – рассказал Николай Золотников.