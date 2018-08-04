Урегулирование конфликтов: международные переговорные форматы

Этнополитические конфликты в Южной Осетии и Абхазии привлекли к себе внимание международного сообщества еще в начале 1990-х годов.

Так, 13 декабря 1992 года была сформирована Миссия ОБСЕ в Грузии с целью оказания помощи правительству Грузии "в сфере разрешения конфликтов, демократизации, прав человека и верховенства закона". Впоследствии, в марте 1994 года, мандат миссии был расширен (первоначально он был сконцентрирован на грузино-осетинском конфликте) и включал такие пункты, как:

интенсификация дискуссий со всеми сторонами конфликта, включая организацию круглых столов, чтобы исключить источники насилия и найти политические возможности для восстановления диалога;

мониторинг, относящийся к совместным миротворческим силам.

В состав Смешанных сил по поддержанию мира (ССПМ) входили российский, грузинский и осетинский батальоны. Для демилитаризации зоны конфликта и вывода оттуда всех вооруженных формирований в июле 1992 года была создана Смешанная контрольная комиссия (СКК), куда вошли представители России, Грузии, Южной Осетии и Северной Осетии. И взаимодействие с ней было одним из приоритетов Миссии ОБСЕ.

© Sputnik . Илья Питалев Сократ Джинджолия: миротворцы помогли сохранить мир в Абхазии

Россия, признав независимость Южной Осетии 26 августа 2008 года, выступила с инициативой трансформации Миссии ОБСЕ и создания на ее базе двух самостоятельных миссий (в Грузии и в Южной Осетии). В то же время другие члены ОБСЕ продолжают настаивать на территориальной целостности Грузии и продолжении работы прежней миссии. Поскольку все решения в рамках ОБСЕ принимаются консенсусом, отсутствие единства в рядах ОБСЕ привело к прекращению деятельности ее миссии в Грузии. Россия наложила вето на решение о продлении Миссии ОБСЕ в Грузии 14 мая 2009 года.

Миссия ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ) была учреждена 24 августа 1993 года резолюцией 858 (1993) Совета Безопасности для проверки выполнения соглашения о прекращении огня от 27 июля 1993 года, заключенного между правительством Грузии и де-факто властями Абхазии. После того, как первоначальный мандат МООННГ утратил свою силу в связи с возобновлением боевых действий в Абхазии в сентябре 1993 года, Совет Безопасности предоставил МООННГ временный мандат.

После подписания в мае 1994 года Московских соглашений о прекращении огня и разъединении сил действие мандата было возобновлено. Ввиду разногласий членов Совета Безопасности по вопросу о продлении мандата миссии, ее деятельность была прекращена 15 июня 2009 года.

© Sputnik . Илья Питалев Разморозка в августе

На сегодняшний день единственным переговорным форматом, в который вовлечены все конфликтующие и заинтересованные стороны, являются Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Кроме участников из Грузии, Абхазии и Южной Осетии в них участвуют дипломаты из России, США, а также представители ООН, ОБСЕ и ЕС. Дискуссии стартовали 15 октября 2008 года. По состоянию на июнь 2018 года прошло 44 раунда переговоров в этом формате.

Тем не менее, до сих пор не достигнуты соглашения о неприменении силы. Тбилиси трактует такой документ, как соглашение с непременным участием и гарантиями со стороны Москвы, тогда как РФ настаивает на взаимных обязательствах непосредственных участников конфликта.

По итогам 44-го раунда представители России, Абхазии и Южной Осетии подчеркнули неприятие усиливающейся активности НАТО в регионе, представляющей серьезную угрозу безопасности в Закавказье.

После разрыва дипоотношений между Российской Федерацией и Грузией на сегодня единственным каналом прямой коммуникации между официальными представителями двух стран является формат "Карасин – Абашидзе". Он стартовал в декабре 2012 года. Григорий Карасин – заместитель министра иностранных дел РФ с октября 2005 года, Зураб Абашидзе – спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией с ноября 2012 года. Дипломаты встречаются на нейтральной территории в Праге.