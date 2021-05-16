Дата в календаре: 16 мая отмечается Международный день мирного сосуществования

Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.

В этот день страны вспоминают о необходимости мира, терпимости сохранения единства в мире.

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Отказ от войны

Памятная дата была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году. Цель резолюции - постоянная мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

В международном формате мирное сосуществование – это тип отношений между государствами с различным общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает: отказ от войны как средства решения спорных вопросов между государствами, а разрешение всех спорных вопросов только путем переговоров, а также соблюдение других принципов в отношениях между государствами, закрепленных в международно-правовых документах.

О роли ООН

Сама Организация Объединенных Наций была создана после Второй мировой войны с целью оградить грядущие поколения от бедствий и вероятности новых войн. Работа Организации заключается в налаживании международного сотрудничества в решении глобальных проблем экономического, социального, культурного или гуманитарного характера, а также в поощрении и защите прав человека и основных свобод для всех вне зависимости от расы, пола, языка или религии.

Руки разных людей CC0

Война народа Абхазии 1992-1993 годов © Foto / группа "Памяти павших за Родину" в Facebook

Гражданская война в Сирии - проблемы в Ливане © Sputnik / Андрей Стенин

Нищие в Москве © Sputnik / Валерий Мельников 1 / 4 CC0 Руки разных людей

Необходимо устранять в обществе все формы дискриминации и нетерпимости, в том числе по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущества, инвалидности, рождения или другого статуса.

Напоминание всем

И сегодня, в Международный день мирного сосуществования, ООН предлагает всем государствам-членам, организациям системы ООН и другим международным и общественным организациям и частным лицам отмечать эту дату в соответствии со своими культурными традициями и другими подходящими обстоятельствами или своими местными, национальными или региональными обычаями, в том числе в рамках просветительских мероприятий и мероприятий по повышению осведомленности общественности.

Как отмечает организация, этот день служит напоминанием о необходимости терпимости, солидарности и жизни без войны.

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