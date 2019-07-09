Вслед за дочерью: история семьи репатриантов из Турции

Об истории семьи репатриантов по фамилии Арстаа, вернувшейся несколько лет назад из Турции на свою историческую родину в Абхазию, и о том, насколько труден был путь домой, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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Семья из Турции

У каждого репатрианта, вернувшегося в Абхазию, своя особая история, пример семьи Арстаа, некогда жившей в турецком городе Дюздже, в своем роде необычен. В большинстве случаев первыми в республику приезжают мужчины - потомки изгнанных махаджиров, через некоторое время они привозят и свои семьи.

В случае с семьей Арстаа все было иначе, но обо всем по порядку. Несколько лет назад в Абхазию приехала семья Намыка Арстаа. Глава семейства Намык впервые побывал на земле предков в 2007 году, однако за три года до этого путь от Турции до Абхазии проделала его дочь Ханде, она была в группе детей, которые приехали в республику на отдых.

Намык говорит, что решение переселиться в Абхазию приняли именно благодаря дочери, которая была под большим впечатлением от того, что она увидела и услышала, находясь в республике.

"Тогда ей было 11 лет, вернувшись в Турцию, она только и говорила про Абхазию, насколько она красива, что там живут великолепные гостеприимные люди. Ханде рассказывала о красивых местах, в которых она побывала. На следующий год после того, как я уже сам побывал в республике, я отправил в Абхазию своего сына, это было в 2008 году. Спустя два года из-за трудностей с работой и языком он вернулся в Турцию, но к счастью, ненадолго", - поделился воспоминаниями Намык Арстаа.

Твердо решив жить на своей исторической родине, Намык приехал в Абхазию в 2013 году. Государство выделило им дом в Дранде. В течение 20 дней он сделал все необходимое, чтобы в доме можно было жить.

"Когда дом был готов к проживанию, привез всю семью сюда, с тех пор мы живем на родной земле и ни на минуту не пожалели о своем выборе", - признался он.

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Для того чтобы завести хорошие отношения с соседями, новые знакомства в республике, времени много не понадобилось, говорит Арстаа.

© Foto / Наамык Арстаа Хозяйство Наамыка Арстаа

"Приехав в Абхазию, я купил машину и решил работать в области туризма. Мне стала нравится эта работа и туристы, которых я возил, были довольны. Со временем моя работа стала масштабнее, и мне удалось открыть свою турфирму. Сейчас дела в фирме идут хорошо, все дела передал сыну, который с успехом справляется с работой", - сказал репатриант.

Работа на земле

Намык Арстаа говорит, что в Абхазии есть хорошие возможности заниматься сельским хозяйством, что он с удовольствием и делает. Совместно с представителем абхазской диаспоры в Турции Шамилем Эшба он занялся выращиванием овощей в селе Уарча.

"Я не мог просто так сидеть, ничего не делая, так как я вырос в селе, хотел выращивать овощи", - рассказал он.

© Foto / Астанда Ардзинба Наамык Арстаа

Помимо выращивания овощей, Намык своими руками делает заготовки на зиму, он закатывает банки с вареньем, компотом, асыдзбалом и так далее. Жена репатрианта - мастер по вышиванию и вязанию вещей, в Сухуме у нее есть свое производство.

"Она приходит уставшей с работы, и я ей помогаю по дому, делаю все, что в моих силах", - сказал он с улыбкой.

Кроме всего прочего, сейчас Намык увлекся и выращиванием кур.

"Я подумал, если буду продавать 30 кур по 500 рублей, это 15 тысяч в месяц. Потом поехал к Рахми Ардзинба, который выращивает кур, и взял у него 400 цыплят", - подчеркнул Арстаа.

© Foto / Астанда Ардзинба Хозяйство Наамыка Арстаа

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Эксперимент оказался удачным, в прошлом году Намык купил инкубатор и уже сам может выращивать кур и отправлять их на продажу. Он уверен, что абхазская диаспора не должна бояться возвращаться на историческую родину из-за страха не трудоустроиться, при желании работу найти в республике можно, считает Намык Арстаа.