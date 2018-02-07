Безопасная доза алкоголя: есть ли она

СУХУМ, 7 фев— Sputnik. Британские ученые считают, что полный отказ от алкоголя может привести к снижению активности мозга, и, соответственно, приводит к умственным расстройствам — вплоть до деменции, слабоумия. И, если человек регулярно употребляет спиртное, то к 40 годам отказываться от спиртного не стоит. Нарколог Лилия Федорова сообщила Sputnik Молдова, что выводы британцев не до конца подтверждены практикой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Киевско-сухумский коктейль: украинец в абхазском баре

"Точных доказательств нет, я думаю, что это одна из гипотез. Нет никаких доказательств, что сама по себе трезвость может вызывать деменцию или какие-то возрастные изменения! Трезвость не вредит — говорю это как врач. Сложно у тех, кто принимает алкоголь, потому что понятие "нормы" разное. То, что для одного безопасно, для другого может быть очень опасным. Поэтому, польза от употребления алкоголя она минимальная, в любом случае быть трезвым приятней и полезней!" — с уверенностью заявила врач.

Член организации "Анонимные алкоголики" Валерий знает проблему не понаслышке. Он бросил пить, но признаков слабоумия у себя не обнаружил. По его мнению, вопрос слишком индивидуален и даже интимен, как и сама грань между употреблением и болезнью.

"Скажу одно: как ни странно, есть люди, которые выпивают алкоголь умеренно, и пусть себе выпивают. Ведь речь идет о том, что есть либо больные алкоголики, либо умеренно пьющие. Если больной — это другое дело. Вредит алкоголь или не вредит здоровью — недоказуемый факт, самое главное — становится употребление алкоголя проблемой или нет у человека", — отметил собеседник.

Впрочем, минимальные дозы, рассчитанные британскими экспертами, выглядят порой как аперитив. По данным ученых туманного Альбиона, умеренное безопасное количество спиртного в неделю — это 7-14 порций, то есть от 70 до 140 миллилитров чистого спирта.