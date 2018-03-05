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Приготовление супа

Чем заменить мясо: особенности питания в пост

© Fotolia/ Nitr
Общество
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В православном мире продолжается самый длинный Великий пост, который завершится 8 апреля Пасхой. О том, кто может поститься, как сделать постный стол разнообразным, рассказали Sputnik специалисты.

Sputnik

Если человек абсолютно здоров, нет проблем с желудочно-кишечным трактом и остальных сопутствующих заболеваний, соблюдать пост полезно.

По словам врача-гастроэнтеролога Республиканской больницы Херсины Гулиа, в период поста происходит своего рода очищение организма.

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© Sputnik. Сергей Пятаков
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"Полезно хотя бы на семь недель исключить из рациона жирные продукты, тот же холестерин не будет поступать в организм, — заметила Гулиа. — Вслед за очищением организма проявляются и другие положительные эффекты – такие как похудение, избавление от определенных заболеваний, омоложение и оздоровление организма, избавление от токсинов и шлаков, избавление от привычки переедания".

Врач рекомендует поддерживать полноценный рацион питания пациентам с хроническими иммунно-дефицитными заболеваниями, некоторыми заболеваниями крови, нарушением обмена веществ, сложными хроническими заболеваниями.

"Существенные послабления в Великий пост для больных, поскольку считается, что болезнь — уже своеобразный пост и испытание для человека, — отметила Херсина Гулиа. — Послабление в Великий пост делают для беременных, военнослужащих и тех, кто занимается тяжелым физическим трудом, также детям".

Во время поста церковь предписывает воздержаться от мяса, молока, рыбы, яиц. Можно есть овощи, фрукты и крупы. Врач подчеркивает, что не рекомендуется употреблять алкоголь, острые специи, так как их употребление в больших количествах на фоне скудного постного питания может вызвать весьма нежелательные обострения, заболевания желудочно-кишечного тракта.

Херсина Гулиа подчеркнула, что нельзя также сразу объедаться после поста.

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© Sputnik
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"Ни в коем случае нельзя давать нагрузку на организм. Сразу после поста нельзя садиться за  обильный пасхальный стол и переедать. Это чревато обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Надо постепенно переходить на полноценное питание. Сразу переедать категорически воспрещается", — сказала медик.

Привычные блюда животного происхождения легко можно заменить  другой пищей во время поста, отмечает консультант по здоровому питанию Ирина Генералова.

"Например, можно сделать омлет без яиц, он делается на фасолевом отваре. Когда мы готовим фасоль, отвар сливаем, а он очень полезен, если его чуть-чуть смешать с гороховой мукой и добавить туда все привычные специи. Например, если захотелось котлет, можно вместо мяса взять чечевицу, или можно сделать с добавлением овощей. Для детей, к примеру, это будет незаметно, и они точно также могут съесть котлету", — добавила она. 
Ирина Генералова советует, для того чтобы сделать овощную котлету, купить чечевицу, которая продается в магазинах.

"Можно купить любую, красную, желтую или зеленую. Отваривать ее нужно достаточно долго, чтобы она стала мягкой, затем добавляете специи, соль, перец, все что нужно для вкуса. Я слышала разные восклицания, вплоть до того, что человек не верил в то, что это не мясо", — отметила консультант.

Необходимые вещества для организма можно получить и без употребления в пищу мяса, подчеркнула Генералова.

"Углеводы – это крупы, каши, хлеб, то есть все, что готовится на крупах, жир – это масло, можно употреблять растительное масло, и белки – это бобовые, прежде всего орехи, в них очень много белков, у нас растет грецкий орех, можно покупать фундук, миндаль", — перечислила Ирина Генералова.

Соблюдение Великого поста — добровольный акт и носит глубоко индивидуальный характер.

Каждый человек должен сам определить свою меру поста, сколько в сутки ему нужно еды и питья, и постепенно уменьшать количество, сводя к минимуму необходимому для жизни, поясняют священнослужители.
Но пост — в первую очередь воздержание от обильной пищи, а не истощение тела, поэтому постное меню должно быть разнообразным и богатым витаминами.

От поста освобождаются тяжело больные люди, военные, рабочие, занимающиеся тяжелым физическим трудом, путешественники, беременные женщины, кормящие матери, а также дети до семи лет. С семи до 14 лет дети могут держать пост только по средам и пятницам. А после 14 лет подросток сам должен выбрать, соблюдать ему пост или нет.




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