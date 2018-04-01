"В Мокву! В Мокву!": абхазский выбор норильчанки

В жизни каждого человека наступает момент, когда хочется все бросить и уехать. Кто-то просто замыкается в себе, кто-то берет отпуск, а героиня нашего интервью решила: меняю жизнь кардинально. О том, почему коренная северянка связала свою жизнь с Абхазией, о барьерах, людях и обычаях она рассказала корреспонденту Sputnik Абхазия.

Асмат Цвижба, Sputnik

Впервые я познакомилась с Юлией в марте этого года. Первая мысль — откуда столько энергии и жизнерадостности в одном человеке? С энтузиазмом учитель математики проводила нас по местами разрушенным коридорам Моквской школы, рассказывая о детях и их успехах. Пробегающие первоклашки с улыбкой на лице встречали педагога и хвостиком следовали за ней. Проходя кабинет за кабинетом, учительница рассказывала нам о маленьких "победах", которые удалось одержать и дать шанс сельским школьникам проявить себя. Центр развития, уроки народных инструментов, новая столовая, красочные стенгазеты и поделки малышей – во всем этом кусочек северной души из далекого Норильска. И даже о насущных проблемах Юля рассказывала воодушевленно, с неизменной надеждой на лучшее.

Спастись от "зимней спячки"

Про Абхазию Юлия практически ничего не знала до 32 лет. Приехать сюда заставили обстоятельства и состояние здоровья. "Живя в Норильске, мы сталкивались с зимними депрессиями – жизнь на севере в какой-то момент стала невыносимой. Так мы решили переместиться на юг", — делится историей Юлия.

Отправившись на отдых в соседний Адлер, она буквально на каждом шагу слышала о чистом море, прекрасном климате и удивительной флоре Абхазии. Это было отличным шансом спастись от "норильской спячки".

Уговорили. После таких красочных рассказов не оставалось другого выбора – семья собрала вещи и переехала в Страну Души.

28 сентября 2008 года Юлия с сыном впервые оказалась в новом "доме" и на следующий же день окунулась в атмосферу абхазского колорита и самобытности.

"Мне представился шанс познакомиться с культурой – я попала на праздничные скачки в честь Дня Победы. Можете себе представить, что ощутил северный человек, окунувшись в эту атмосферу", — улыбается Юлия.

Первый год для семьи из Норильска был насыщен впечатлениями и сюрпризами. В первую очередь — люди. По словам Юлии, здесь они намного "чище", в том числе дети. Огромную помощь оказали соседи, помогали с домом и освоением.

"Первый год я не садилась в школьный автобус. А зачем? Я ходила два километра туда и обратно и любовалась природой – небо, горы, зелень, воздух… Я насытиться не могла", — рассказывает Юлия.

Свой "абхазский" путь северяне начали в непростой для страны период. 2008 год – события в Осетии и напряженная ситуация в предгорьях Абхазии. На мой вопрос о страхе и предрассудках Юлия ответила, что все уже было решено.

"Я хваталась за голову и думала о том, куда же мы едем. Но сестра успокоила меня, сказала, что поводов опасаться нет. Впрочем, обратного пути и не было, вещи были собраны, и страхи ушли сами собой", — вспоминает учительница.

Гостеприимство, радушие и… люди

Страхи ушли и дали волю новым ощущениям. Эмоциям от природы, климата, но главное – от людей. Гостеприимство, радушие, дружелюбность – качества, покорившие абхазскую гостью. "Еще одна неотъемлемая черта – абхазы любят по-дружески посмеяться друг над другом, и со стороны в это время они выглядят как дети, сентиментальные по большей части.

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Дать лаконичный ответ сложно, но когда меня спрашивают, что больше всего привлекает в Абхазии, я в первую очередь отвечаю – люди", — ответила Юлия на вопрос о том, что же "держит" ее в Стране Души.

В гостях хорошо, а дома лучше. С этой идеей моя собеседница напрочь не согласилась, утверждая, что именно в Абхазии нашла свой дом и себя, а мысли вернуться в родную обитель за 10 лет не посещали ни разу.

"Знаете, когда мне снится мой город, я думаю, что мне приснился кошмар. У меня до сих пор мрачные воспоминания, связанные с детством, юностью, с той жизнью. Моя жизнь разделись на "до" и "после" переезда в Абхазию", — утверждает Юлия.

Преодолевая "барьеры"



Во всем есть своя обратная сторона медали. Глобализация с каждым десятилетием приобретает все новые обороты, но не исключает фактор культурного барьера. Однако, по словам Юлии, "культурных" проблем у нее не возникало, так как она попала в педагогическую среду, и все отнеслись к ней с профессиональным подходом образованных людей.

"Конечно, мелкие недопонимания были. К примеру, я никак не могла понять, почему все друг к другу обращаются на "ты". Это было в новинку. Было и чему поучиться. Мне пришлось научиться привставать, когда кто-то входил в комнату, пусть я и видела этого человека уже пятый раз за день".

К небольшим культурным шокам учитель из Норильска подошла с экзистенциальным подходом: "Люди здесь очень легко относятся к вещам. Не берегут ни свои, ни чужие. В этом я нашла своего рода философию, что люди не цепляются за материальное, а живут на более глубоком уровне, осознавая быстротечность жизни".

© Sputnik / Томас Тхайцук Киевско-сухумский коктейль: украинец в абхазском баре

Жизнь в Абхазии отличается своим спокойным ритмом, еще медленнее время течет в деревнях. Однако Юлия утверждает, что всегда стремилась к подобному умеренному раскладу дня и изначально хотела поселиться в небольшом поселке.

"Я всегда стремилась к несуетливой, спокойной жизни где-то в деревне. Бешеная городская жизнь, толпа, крики и шум машин – все это не для меня. Уже 10 лет моя жизнь непрерывная череда радостей. Вокруг нас лес, речки… Эту тишину я не променяю ни на что. Я получила то, что хотела", — с улыбкой на лице рассказывает о своей жизни в Мокве бывшая северянка.

В первый раз в моквский класс

Однажды связав свою жизнь с профессией преподавателя, Юлия решила для себя, что именно это и есть ее призвание. Приехав в Мокву, она на второй же день "села за парту" и с чистого листа принялась завоевывать доверие и уважение среди абхазских школьников. В этом году будет ровно 10 лет с момента ее первого урока, и первые ученики уже "вылетели из гнезда".

По словам педагога, воспитание в абхазских и русских семьях сильно отличается: "В абхазских семьях очень бережно относятся к личности ребенка, оберегают достоинство, гордость и самосознание маленького человека.

Ребенок тем самым осознает свою значимость, умеет принимать решения, не боится экспериментировать. Абхазский ребенок свободолюбив".

Однако подход к детям в школе, по мнению Юлии, остался со времен СССР. Это методика в корне устарела и отстает от наших школ.

© Фото: предоставлено Юлией Кузьминой Юлия Кузьмина с учениками

"Дрессировка" здесь не проходит, этот способ "ломает зубы" на абхазских детях. Приходится искать индивидуальный подход. Детям, возможно, это не заметно, но мне сложно обучать так, как меня не учили. Приходится постоянно совершенствоваться" — делится наблюдениями учитель.

10 лет в чужой стране, попытки адаптироваться и принять чужую культуру, почувствовать себя в своей тарелке. Откуда брать энергию и мотивацию для развития?

"Я просто делаю то, что должно. А энергия… я всегда была человеком энергичным. Меня так воспитали – сегодня должно быть лучше, чем вчера. Это и движет мною".