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Диетолог: беспорядочное употребление витаминов приносит вред

© Fotolia/ Viperfzk
Общество
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Что такое весенний авитаминоз, как его не спутать с хронической усталостью, чем грозит избыток витаминов в организме человека, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала врач-диетолог Аэлита Шакая.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Беспорядочное употребление витаминных комплексов может принести вред здоровью, отметила диетолог Аэлита Шакая.

По ее словам, практика показывает, что комплексные витамины любят принимать люди, которым это не нужно.

Отдел фруктов супермаркете. Архивное фото.
© Sputnik. Владимир Федоренко
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"Может, связано с активной рекламой, пропагандой. Очень часто даже на упаковках продуктов пишется, что содержится большое количество витаминов — 30-40 процентов. Не обманывайте себя, витаминов всего тринадцать. Если у вас нет гиповитаминоза или авитаминоза, а вы еще дополнительно употребляете комплексные витамины, это может принести к достаточно серьезным последствиям. Поэтому, прежде чем начинать пить любые комплексные витамины, необходимо сначала проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить своему организму, — пояснила Шакая. — Сейчас модно принимать какие-то витаминные комплексы, но по рекомендациям ВОЗ достаточно употреблять разную растительную и животную пищу, для того чтобы организм получал необходимые витамины. Нет необходимости принимать дополнительные препараты, которые содержат витамины".

Диетолог подчеркнула, чтобы поставить диагноз авитаминоз, нужно предварительно обследоваться и пройти консультацию у врача.

Интервью Аэлиты Шакая слушайте здесь>>

Таблетки в банках
© Fotolia/ Viperfzk
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"Часто усталость, сонливость, раздражительность связываем с авитаминозом, но не всегда это так. Иногда это бывает синдром хронической усталости и никакого отношения к авитаминозу не имеет. Можно сдать кровь и проверить, есть ли дефицит витаминов. По крови определяется количество витаминов, есть определенные нормы для разного возраста, для разного возраста и состояния они индивидуальные. Беременным, пожилым людям и детям нужно больше витаминов", — заметила Аэлита Шакая.

Восполнить дефицит витаминов можно, если есть фрукты, овощи, но, диетолог с сожалением отметила, что не все граждане употребляют их в ежедневном рационе.

"Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы было пять приемов пищи, которые содержат фрукты или овощи от 80 до 150 граммов в среднем. Еда на тарелке должна быть максимально разноцветной. В мясе, в крупах тоже есть витамины, но без овощей и фруктов полноценной здоровой пищи нельзя получить", — сказала Шакая.

Фрукты и овощи - здоровое питание
© flickr.com/ jalb
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По словам диетолога, к ней периодически обращаются пациенты, которые страдают проявлениями даже больше не авитаминоза, а гиповитаминоза, когда недостаточно содержание того или иного витамина.

"Рацион должен быть разнообразным – основное правило нутрициологии (нутрицология – наука занимающаяся изучением пищи, питания, продуктов питания, пищевых веществ и других компонентов в составе продуктов, их действие и взаимодействие, их потребление, усвоение, расходование и выведение из организма, их роль в поддержании здоровья или в развитии болезней – ред.). К сожалению, это не всегда у нас есть, мы покупаем яблоки, бананы, в лучшем случае груши. Например, чтобы ребенок получал необходимые витамины, старайтесь разнообразить, чтобы были различные ягоды, фрукты, овощи. Иногда родители жалуются, что ребенок не есть овощи, брокколи, например. Можно приучить ребенка есть то, что полезно для него. Если вы будете показывать ребенку чипсы, сухарики и так далее, конечно, после этого брокколи кушать не будет. А если будете с детства кормить его только полезными продуктами,  для него это будет привычной едой — полезной и вкусной.  Научите детей есть фрукты, а не чипсы", — призвала врач Аэлита Шакая. 

Весной многие люди больше подвержены простудным и другим заболеваниям. В таких случаях врачи часто говорят, что это авитаминоз.

Витамины – химические соединения, которые необходимы человеческому организму для полноценного роста, развития, жизнедеятельности. Авитаминоз – это когда не хватает определенного или нескольких витаминов в организме, или его нет вообще.

Гиповитаминоз – это когда все витамины есть, но в недостаточном количестве.




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