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Подросток на улице

"Ты меня уже достал": фразы, которые нельзя говорить капризным детям

© Fotolia / Roman Bodnarchuk
Общество
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Британские специалисты считают, что родители неосторожными высказываниями в адрес непослушных детей только ухудшают их поведение.

СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Британские психотерапевты Хизер Турджеон и Джули Райт выпустили пособие, которое может родителям помочь в воспитании детей, сообщили РИА Новости со ссылкой на The Independet.

В этом пособии специалисты привели фразы, которые нельзя говорить капризным детям, потому что они могут ухудшить их поведение и привести к проблемам.

  • Сколько раз я говорил (ла) тебе так не делать?
  • Ты меня уже достал (ла).
  • Почему ты не слушаешь?
  • Перестань плакать, ты ведешь себя как ребенок!
  • Потому что я так сказал (ла)!
  • Если ты не выключишь немедленно, никакого сладкого!

Хизер Турджеон и Джули Райт разработали специальную методику поведения родителей и назвали ее ALP, которую разделили на три этапа: attune – сонастройка, limit set – установление границ и problem solve – решение проблемы.

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По словам психотерапевтов, родителям такая методика позволит наладить хороший контакт с детьми, добиться нужного результата, научить детей самостоятельности и решению сложных для себя вопросов.




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