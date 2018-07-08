"Ты меня уже достал": фразы, которые нельзя говорить капризным детям

СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Британские психотерапевты Хизер Турджеон и Джули Райт выпустили пособие, которое может родителям помочь в воспитании детей, сообщили РИА Новости со ссылкой на The Independet.
В этом пособии специалисты привели фразы, которые нельзя говорить капризным детям, потому что они могут ухудшить их поведение и привести к проблемам.
- Сколько раз я говорил (ла) тебе так не делать?
- Ты меня уже достал (ла).
- Почему ты не слушаешь?
- Перестань плакать, ты ведешь себя как ребенок!
- Потому что я так сказал (ла)!
- Если ты не выключишь немедленно, никакого сладкого!
Хизер Турджеон и Джули Райт разработали специальную методику поведения родителей и назвали ее ALP, которую разделили на три этапа: attune – сонастройка, limit set – установление границ и problem solve – решение проблемы.
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По словам психотерапевтов, родителям такая методика позволит наладить хороший контакт с детьми, добиться нужного результата, научить детей самостоятельности и решению сложных для себя вопросов.