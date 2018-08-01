21:59 01 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.56
  • EUR73.11
Поиск
Концерт Алексея Чумакова

Страсти по Чумакову: какой след оставил российский певец в соцсетях Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Общество
Получить короткую ссылку
698 0 0

Концерты российского эстрадного певца Алексея Чумакова прошли 30 и 31 июля в Абхазской государственной филармонии. Эмоции абхазских фанаток в миг заполнили все социальные сети. Sputnik собрал для вас наиболее яркие откровения поклонников.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Самой популярной "чумаковской" публикацией стало признание маленькой поклонницы артиста, которая вышла на сцену и подарила певцу охапку аджинджуха (традиционное абхазское лакомство из орехов и виноградного сока - ред.)

"Моя мама Ваша фанатка, сходит с ума", - заявила девочка певцу, а ее мама, кстати, тоже певица – Саида Габния выложила видео с "разоблачением" от дочери в инстаграм и даже отметила жену Чумакова.

Саида – преданная фанатка Алексея. "Хорошую музыку можно слушать и два дня подряд!" - заявила она и пошла на концерт артиста во второй раз.

Абхазские фанатки Чумакова получили от концерта не только положительные эмоции, но и заветное "селфи" со звездой и признались подписчикам - "Мечты сбываются!"

И даже неудачный ракурс не помешал девушкам похвастаться фото с главным романтиком российской эстрады.

Ну, а парни, как и подобает истинным абхазам, были немногословны. На фотосет в филармонии толпа девушек их не пропустила, но самые находчивые подловили певца на набережной.

"С Алешей" - кратко описал встречу с Чумаковым пользователь gvazava1.

с алешой

Публикация от Гәазаа (@gvazava1) 31 Июл 2018 в 7:00 PDT

Коллеги по "цеху" тоже пребывали в восторге. Марьям Мерабова только недавно выступала на той же сцене, а вчера поменялась местами и стала зрителем. "Зал стонал, пел, смеялся и плакал и было ЖАРКО!" – поделилась эмоциями с концерта джазовая певица.

Дорогой наш @alexchumakoff ! Какой же ты крутой!! Спасибо всем бомбическим музыкантам , которые создали эту магию !!! Зал стонал, пел, смеялся, плакал и было ЖАРКО!!!! Счастье, когда на сцене достойнейшие люди!!! Сонька кайфанула нереально, а я с «улыбкой Деточкина» сижу и пишу эти строчки, пребывая ещё в пульсе концерта!))) #мариаммерабова #первыйканал #voice1tv #1tv #триаккорда #mariammerabova #miraif #голос3 #голос #voice #красныйквадрат #jazz #джаз #сухуми #сольныйконцерт #алексейчумаков #чумаков #гастроли #отдых

Публикация от Мариам Мерабова (@mariammerabova) 1 Авг 2018 в 3:26 PDT

Теги:
Алексей Чумаков, Абхазия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Абитуриенты во время экзамена
    Ученья свет

    С 1 января 2019 года в Казахстане приостановят заочное обучение. Студентам, которые уже получают знания по этой форме образования, дадут возможность доучиться.

  • Новый троллейбус на стоянке Бишкекского троллейбусного управления
    Дождаться троллейбуса

    Сколько жителям Бишкека еще ждать троллейбусов большой вместимости и как улучшить экологическую ситуацию в городе - читайте в материале Sputnik.

  • Угнанный каток
    В хозяйстве пригодится

    Житель Беларуси угнал каток – с его помощью он собирался утрамбовать песок на въезде в собственный двор.

  • Угловой дом в Риге
    Открыть "мешки КГБ"

    На портале общественных инициатив начался сбор подписей за опубликование в интернете материалов КГБ и коммунистической партии.

  • Александр Хроленко, архивное фото
    Деньги на ветер

    В интервью Sputnik Литва военный эксперт рассказал, почему покупка Javelin станет для Вильнюса бессмысленной тратой денег.

  • Андриан Канду
    Успеть до выборов

    Спикер молдавского парламента заявил, что внести в Конституцию страны положение о евроинтеграции необходимо до депутатских выборов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лавандовые поля. Испания
Фиолетовое море: фестиваль лаванды в Испании
Год спустя: что успели сделать в Приморском после взрыва
Дома надежды: как выглядит Приморское спустя год после взрыва на военном складе
Что есть в жару, чтобы не стало плохо
Советы: что есть в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia