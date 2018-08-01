Страсти по Чумакову: какой след оставил российский певец в соцсетях Абхазии

Концерты российского эстрадного певца Алексея Чумакова прошли 30 и 31 июля в Абхазской государственной филармонии. Эмоции абхазских фанаток в миг заполнили все социальные сети. Sputnik собрал для вас наиболее яркие откровения поклонников.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Самой популярной "чумаковской" публикацией стало признание маленькой поклонницы артиста, которая вышла на сцену и подарила певцу охапку аджинджуха (традиционное абхазское лакомство из орехов и виноградного сока - ред.)

"Моя мама Ваша фанатка, сходит с ума", - заявила девочка певцу, а ее мама, кстати, тоже певица – Саида Габния выложила видео с "разоблачением" от дочери в инстаграм и даже отметила жену Чумакова.

Саида – преданная фанатка Алексея. "Хорошую музыку можно слушать и два дня подряд!" - заявила она и пошла на концерт артиста во второй раз.

Абхазские фанатки Чумакова получили от концерта не только положительные эмоции, но и заветное "селфи" со звездой и признались подписчикам - "Мечты сбываются!"

И даже неудачный ракурс не помешал девушкам похвастаться фото с главным романтиком российской эстрады.

Ну, а парни, как и подобает истинным абхазам, были немногословны. На фотосет в филармонии толпа девушек их не пропустила, но самые находчивые подловили певца на набережной.

"С Алешей" - кратко описал встречу с Чумаковым пользователь gvazava1.

с алешой Публикация от Гәазаа (@gvazava1) 31 Июл 2018 в 7:00 PDT

Коллеги по "цеху" тоже пребывали в восторге. Марьям Мерабова только недавно выступала на той же сцене, а вчера поменялась местами и стала зрителем. "Зал стонал, пел, смеялся и плакал и было ЖАРКО!" – поделилась эмоциями с концерта джазовая певица.