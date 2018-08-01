Страсти по Чумакову: какой след оставил российский певец в соцсетях Абхазии

Асмат Цвижба, Sputnik.
Самой популярной "чумаковской" публикацией стало признание маленькой поклонницы артиста, которая вышла на сцену и подарила певцу охапку аджинджуха (традиционное абхазское лакомство из орехов и виноградного сока - ред.)
"Моя мама Ваша фанатка, сходит с ума", - заявила девочка певцу, а ее мама, кстати, тоже певица – Саида Габния выложила видео с "разоблачением" от дочери в инстаграм и даже отметила жену Чумакова.
Саида – преданная фанатка Алексея. "Хорошую музыку можно слушать и два дня подряд!" - заявила она и пошла на концерт артиста во второй раз.
Хорошую музыку можно слушать и два дня подряд! Невероятные музыканты! Конечно,их всех объеденил не менее талантливый,с прекрасным музыкальным вкусом @alexchumakoff ! Браво! Спасибо! Абхазия еще долго будет напевать Ваши песни)А нас,музыкантов Вы вдохновили❤ Всегда добро пожаловать в Абхазию!❤ @alexchumakoff_official_fan_ #чумаковомания😂❤️ #чумаков #Абхазия #чумаковвабхазии #Сухум
Абхазские фанатки Чумакова получили от концерта не только положительные эмоции, но и заветное "селфи" со звездой и признались подписчикам - "Мечты сбываются!"
И даже неудачный ракурс не помешал девушкам похвастаться фото с главным романтиком российской эстрады.
Ну, а парни, как и подобает истинным абхазам, были немногословны. На фотосет в филармонии толпа девушек их не пропустила, но самые находчивые подловили певца на набережной.
"С Алешей" - кратко описал встречу с Чумаковым пользователь gvazava1.
Коллеги по "цеху" тоже пребывали в восторге. Марьям Мерабова только недавно выступала на той же сцене, а вчера поменялась местами и стала зрителем. "Зал стонал, пел, смеялся и плакал и было ЖАРКО!" – поделилась эмоциями с концерта джазовая певица.
Дорогой наш @alexchumakoff ! Какой же ты крутой!! Спасибо всем бомбическим музыкантам , которые создали эту магию !!! Зал стонал, пел, смеялся, плакал и было ЖАРКО!!!! Счастье, когда на сцене достойнейшие люди!!! Сонька кайфанула нереально, а я с «улыбкой Деточкина» сижу и пишу эти строчки, пребывая ещё в пульсе концерта!))) #мариаммерабова #первыйканал #voice1tv #1tv #триаккорда #mariammerabova #miraif #голос3 #голос #voice #красныйквадрат #jazz #джаз #сухуми #сольныйконцерт #алексейчумаков #чумаков #гастроли #отдых