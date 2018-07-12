Джаз футбольного вечера: Мерабовы выступили в Сухуме

Анжелика Бения, Sputnik

Мариам Мерабова, известная в Абхазии уже не только благодаря телепроекту "Голос", вышла к зрителям не сразу: первую часть вечера играли музыканты из трио ее супруга – джазового пианиста и композитора Армена Мерабова. Джазмен начал музыкальный вечер с благодарности зрителям, которые не променяли искусство на футбол. Выбор был непростой – где-то в другой вселенной бились за выход в финал Чемпионата мира Хорватия и Англия.

Это был второй концерт третьего международного фестиваля "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST".

Красота в простоте

Авторские композиции Армена Мерабова были просты, как и их названия: "Счастливчик", "Папа пришел", "Так просто". Именно про такую музыку и говорят "фоновая" или "атмосферная". Такая музыка не мешает ни беседам, ни размышлениям наедине с собой.

Вместе с Арменом на сцене джазовое настроение создавали инструменталисты Антон Горбунов и Петр Ившин. Сложно было остаться равнодушным к их виртуозной игре, соло на бас-гитаре и на ударных.

© Sputnik Сухумский джазовый фестиваль

Выход джазовой вокалистки Мариам Мерабовой ждали с особым нетерпением. Дождались. Зал громко скандировал ее имя и приветствовал. Начала она общение со слушателями с "Баллады о любви". Автор музыки ее муж Армен, а слова написала сама Мерабова.

"Я так долго никогда не писала стихи, потому что сначала была написана музыка. Ее играли в трио, мне так она понравилась. Я сказала Мерабову, что хочу ее петь, он сказал: "ну, напиши". Чтобы попасть в эту простоту, а это самое сложное – принять простоту, мне нужно было перестать умничать и написать те слова, которые относились непосредственно к сердцу и любви", – поделилась Мариам с залом.

"Год, два и еще один…"

Музыкальная палитра авторской музыки была от игривой, робкой и сентиментальной до экспрессивной. Концерт закрыла джаз-роковая композиция "Год, два и еще один…".

© Sputnik Сухумский джазовый фестиваль

Зритель Эля Агрба после концерта сказала, что наверное в маленьком Сухуме сложно играть джаз семь дней в неделю, но можно присмотреться к вещам, которые близки к джазу – фолк, world music или экспериментальная музыка. Это оживит музыкальные вечера, особенно летние.

"Многие ворчат, что джаз уходит в прошлое, это не так. Джаз в Сухуме – уважаемый музыкальный жанр. У нас он слабо развивается, это так, но у нас есть свои джазовые фестивали, нас посещают гастролеры. Фестивали джаза становятся модными, расширяется аудитория, способная понимать эту музыку, у нас появляются артисты, способные двигать эту музыку вперед. И нам нужны джаз-бары, куда приходили бы за музыкой, где каждый буквально был бы "в музыке". Хоть это и замечательно, но в большом месте такое не совсем получается", – сказала Агрба.

© Sputnik Сухумский джазовый фестиваль

Бейкер: Абхазия меня поразила, здесь ценят джаз>>

Все три фестиваля организаторы старались составлять программу так, чтобы у слушателя была возможность познакомиться с большим количеством музыкантов, отметила художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джениа.

"И все же есть в истории нашего фестиваля нечто постоянное, что происходило каждый год – чета Мерабовых, которая находилась в нашем зале первые два года в качестве теплой дружелюбной публики. В третий год Армен Мерабов выразил желание принять участие в фестивале и мы с удовольствием ухватились за эту идею", – добавила Джениа.

Художественный руководитель филармонии также напомнила, что заключительный концерт фестиваля "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" состоится 18 июля. Это будет дебют на сцене филармонии абхазской блюз-группы "Red Rocks".

Третий международный джазовый фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" проходит в столице Абхазии с 3 по 18 июля.