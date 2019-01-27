Патриарх Кирилл провел богослужение в день 75-летия снятия блокады Ленинграда

27 января отмечается 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. В храме Христа Спасителя в Москве в воскресенье 27 января прошла литургия в память о жертвах блокады Ленинграда, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Борис Кудояров Спасти и сохранить: как выживала семья Джергения в блокадном Ленинграде

Как отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, события в Ленинграде в период Великой Отечественной войны сложно объяснить рационально. Более миллиону человек остаться живыми в городе, намертво схваченном блокадой, прожить на 125 граммов хлеба, было невозможно, но люди проживали, сказал патриарх.

"И у меня особое благодарение Богу за то, что моя мама смогла в блокадном городе с грудным ребенком на руках, моим старшим братом, прожить на эти 125 граммов хлеба и не умереть. И я также не вижу этому никаких рациональных объяснений. Есть только одно объяснение: была воля Божия, чтобы город на Неве не пал. Потому что его падение неминуемо бы повлекло за собой падение всей Руси", - отметил предстоятель.

27 января отмечается 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера.

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Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год ─ до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.