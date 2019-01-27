Путин призвал не забывать о подвиге жителей блокадного Ленинграда

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Российский лидер Владимир Путин назвал долгом каждого россиянина сохранить память о подвиге жителей осажденного Ленинграда. Выступая на мемориальном мероприятии по случаю 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, президент подчеркнул важность не допустить повторения трагедии.

© Sputnik / Сергей Пятаков Патриарх Кирилл провел богослужение в день 75-летия снятия блокады Ленинграда

"Мы, как и наши потомки, должны сделать все возможное, чтобы такие трагедии никогда не повторялись. Должны твердо стоять на защите памяти каждого, кто приближал победу. Памяти, которой завещано объединять народ, призывать людей к миру и справедливости", - приводит слова президента РИА Новости.

Страдания и жертвы ленинградцев ничем не измерить, сказал Путин, при этом добавив, что снятие блокады Ленинграда навсегда останется великим событием не только для России, но и для всего мира.

27 января отмечается 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера.

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Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год - до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.