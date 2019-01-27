Папа Римский попросил Господа разрешить кризис в Венесуэле

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Папа Римский Франциск, который находится с апостольским визитом в Панаме, заявил, что молится о справедливом решении ситуации, в которой оказалась Венесуэла, сообщает РИА Новости.

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"Здесь, в Панаме, я много думал о народе Венесуэлы, с которым я чувствую себя особенно единым в эти дни. Учитывая серьезную ситуацию, с которой он сталкивается, я прошу Господа найти справедливое и мирное решение для преодоления кризиса, с уважением прав человека и желанием исключительно блага всем жителям страны", - сказал он.

В среду 23 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

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Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Кроме этого, в Москве выразили готовность стать посредником в налаживании отношений между властями и оппозицией Венесуэлы, если такие усилия будут востребованы.