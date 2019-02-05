РЖД начнет продавать невозвратные билеты в Адлер с марта

В марте стартует продажа невозвратных билетов на поезда до Адлера. Стоимость таких билетов до 20% ниже возвратных.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik. Холдинг РЖД расширит перечень поездов, в которые пассажиры могут купить невозвратные билеты, одним из направлений станет Адлер.

© Sputnik / Валерий Мельников Перевозчиков в России обязали информировать пассажиров о "невозвратных" билетах

Невозвратные билеты на поезд Ростов-Адлер можно будет приобретать с 19 марта, на поезд Москва-Адлер со 2 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД.

Из общего числа мест в вагонах этих поездов как невозвратные продаются лишь около 10% билетов. То есть пассажиры могут купить на эти поезда и привычные возвратные билеты, отметили в компании.

Невозвратные билеты могут продаваться в вагоны купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте, где тариф устанавливают железнодорожники. В плацкарте и общих вагонах, так называемом регулируемом сегменте, где тариф устанавливает государство, невозвратных билетов не будет.

Приобрести невозвратные билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

В РЖД показали концепты вокзалов высокоскоростной железнодорожной магистрали>>

Экономия при покупке невозвратного билета составит 5-20% от цены обычного возвратного в зависимости от поезда и периода совершения поездки. Согласно закону, невозвратный билет в некоторых исключительных случаях все-таки можно сдать.