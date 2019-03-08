Береги зрение с молоду: Роспотребнадзор дал советы, как спасти детей от близорукости

По данным исследований, до половины детей приобретают близорукость к окончанию школы и вынуждены носить очки всю жизнь.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как дети должны правильно пользоваться компьютерами и гаджетами, чтобы не стать близорукими, пишет РИА Новости.

Как указывает Роспотребнадзор, время работы на компьютере и с гаджетами нужно дозировать.

Также эксперты советуют делать ежедневную гимнастику для глаз и правильно оборудовать рабочее место ученика для выполнения зрительной работы. Для таких целей необходимо левостороннее освещение, расстояние от монитора до глаз не менее 70 сантиметров, а от рабочей поверхности — не менее 25 сантиметров.

Родителям посоветовали включить в режим ребенка прогулки — не менее двух часов в светлое время суток.