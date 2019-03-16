"Яндекс" запустит собственную социальную сеть

Новая социальная сеть "Яндекс. Аура" будет анализировать информацию, уже представленную пользователем на других ресурсах компании.

СУХУМ, 16 мар — Sputnik. Корпорация "Яндекс" начала тестирование новой социальной сети "Аура", которая будет работать внутри приложения компании, сообщает Tjournal со ссылкой на пресс-службу компании.

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Предполагается, что "Аура" будет находить новых друзей для пользователя на основе нейронных сетей, машинного обучения и других технологий. Кроме того, сервис будет использовать информацию, уже предоставленную пользователем на других ресурсах компании.

По задумке разработчиков, пользователь может вступать в сообщества, создавать посты, при этом самостоятельно выбирать аудиторию для своих публикаций по возрасту, полу или геолокации.

В настоящее время зарегистрироваться в "Ауре" можно только по приглашению действующего участника тестирования, каждый из которых может пригласить до пяти человек в день.

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Отмечается, что модераторы новой социальной сети будут следить за тем, чтобы пользователи публиковали реальные фотографии, а в их постах не было "ненормативной лексики, шокирующих фотографий, оскорблений и другого контента, нарушающего правила "Яндекса".

Сроки полноценного запуска "Ауры" пока неизвестны.