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Семья

Отцы и дети: роccияне рассказали о выборе профессии для своих детей

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Общество
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Эксперты выяснили, что 24 процента опрошенных родителей в России хотят, чтобы их дети освоили профессию врача. В тройке лидеров юристы и предприниматели.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Согласно исследованию холдинга "Ромир", большинство россиян мечтают для своих детей о карьере врача, юриста или предпринимателя, сообщает РИА Новости.

В частности, примерно четверть всех опрошенных высказались за профессию врача, за адвоката или юриста - 18%, 15% респондентов назвали предпринимательство как желанную профессию для своих детей.

Военнослужащими хотели бы видеть своих детей 13% опрошенных, причем, этот ответ одинаково популярен как среди мужчин, так и среди женского населения.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Столько же процентов набрала и профессия программиста, набирающая популярность в последние годы. 12% родителей привлекает профессия инженера, 11% - сотрудника МВД или ГИБДД.

Каждый десятый участвовавший в опросе родитель считает, что его ребенку подойдет профессия госслужащего, восемь процентов респондентов назвали профессию бухгалтера. Семь процентов опрошенных предпочли бы, чтобы их ребенок в будущем стал экономистом.

Примерно такой же популярностью у взрослого населения пользуется профессия менеджера - лишь 6% опрошенных хотели бы видеть своих детей в этой роли. Профессии учителя и преподавателя в вузе оказались не очень популярными - по 5% респондентов выбрали этот вариант.

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В опросе приняли участие 518 респондентов в возрасте от 18 и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах России.

Теги:
дети, профессии, Россия


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