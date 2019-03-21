Ученые рассказали о росте солнечной активности

В последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца, наблюдается рост солнечной активности, сообщили российские ученые.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Резкий рост солнечной активности зафиксировали ученые за последние сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Это может быть связано со сжиганием "топлива" предыдущего цикла, считают эксперты. В качестве "топлива" выступают магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией. Именно эта энергия и выжигается в виде вспышки, пояснили в лаборатории.

Вчера, 20 марта, и сегодня, 21 марта, зарегистрировано три вспышки класса C. Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг желтого уровня (пиковое значение составило 3,5 по 10-балльной шкале)", - говорится на сайте лаборатории.

Как выглядит солнечная активность: NASA опубликовало видео>>

Между тем, для ученых остается загадкой, почему магнитные поля предыдущего цикла солнечной активности все еще присутствуют на Солнце спустя семь лет после максимума данного цикла, пришедшегося на 2012 год.