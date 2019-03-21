В работе "Яндекса" произошел сбой

Жители центральной и южной части России, а также ряди сибирских городов столкнулись в четверг 21 марта со сбоями в работе "Яндекс".

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Российские пользователи сообщили о массовых сбоях в сервисах компании "Яндекс" в четверг 21 марта.

Согласно данным сайта Downdetector, проблемы начались в центральной и южной частях России, а также в Сибири. Жалобы поступили из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Казани, Уфы и других городов.

В частности отмечалось, что невозможно воспользоваться сервисом вызова такси от "Яндекса". Также проблемы есть с почтой, платформой "Дзен", "Яндекс.Диском" и "Метрикой".

На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме, сообщили в компании.

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"Яндекс" — компания, владеющая одноименной системой поиска в Сети и интернет-порталом. Яндекс предоставляет пользователям целый перечень сервисов: Яндекс.Поиск, Яндекс.Карты, Яндекс.Маркет, Поиск по блогам, Народ.ру, Яндекс.Пробки, Яндекс.Деньги, Почта Яндекса, Яндекс.Новости.