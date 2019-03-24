Дежавю и ухудшение зрения: больные рассказали о первых симптомах рака мозга

СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Проблемы с памятью и потеря равновесия могут быть не следствием старения, а причиной для серьезных опасений и поводом обратиться к врачу с подозрением на рак мозга, считают специалисты Королевского колледжа Лондона, которые попросили заболевших рассказать о первых симптомах болезни и опубликовали результаты своего исследования в издании Plos One.

Одна из 50-летних пациенток рассказала, что стала все чаще ложиться спать днем, но посчитала, что это связано с возрастом. По словам другой больной раком мозга, при разговоре у нее было ощущение "будто заплетается язык", однако вскоре это проходило.

Еще одна сорокалетняя участница исследования рассказала, что думала, будто "обращаться к врачу, когда у тебя бывает дежавю, а потом слышится запах, — это странно". По ее словам, она не расценила такой симптом как тревожный и не решилась сразу идти на прием к медикам.

Другой причиной для вызова врача стало ухудшение зрения.

Рак мозга развивается из-за быстрого неконтролируемого деления клеток: нейронов, глиальных клеток, астроцитов, олигодентроцитов или эпендимальных клеток, которые ранее были обычными составляющими самой ткани мозга; лимфатической ткани, кровеносных кровеносных сосудов мозга, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, гипофиза и эпифиза.

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Это заболевание зачастую ведет к скорой смерти пациента из-за сложностей в применении химиотерапии или невозможности хирургического вмешательства.