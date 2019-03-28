Москалькова вновь обратится в ООН в связи с делом Вышинского

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена снова обратиться к Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и в другие международные организации в связи с делом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

© Sputnik / Стрингер Москалькова проинформировала руководство Совета Европы о деле Вышинского

"Я со своей стороны буду продолжать работать по защите его прав и интересов, коммуницируя с другими органами власти в этом направлении... Это и министерство внутренних дел (РФ), которое держит на контроле, это органы СПЧ, с которыми мы тоже взаимодействуем. И самое главное - буду продолжать обращаться в международные органы с просьбой о повышении активности в защите прав журналистов и, в первую очень, Кирилла Вышинского, в отношении которого обвинение расширено сегодня до пяти статей", - цитируют Москалькову РИА Новости.

Уполномоченный по правам человека в России также добавила, что намерена взаимодействовать с уполномоченным Верховной рады по правам человека и разочарована решением суда о продлении срока содержания Вышинского под стражей.

Ранее суд Киева поместил Вышинского под стражу до 24 мая.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Суд в Киеве оставил Вышинского под арестом>>

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.