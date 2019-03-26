Суд в Киеве оставил Вышинского под арестом

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Адвокат Андрей Доманский рассказал, что Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая, передает РИА Новости.

Более того, суд отказал защите в возврате дела прокурору. Защита в свою очередь заявила отвод суду, однако судья отказал и в отводе коллегии судей, отметил Андрей Доманский.

© Sputnik / Стрингер Вышинский назвал свою главную добродетель и рассказал анекдот про себя

Он подчеркнул, что подал ходатайство об отводе коллегии судей по причине их предвзятости. "Отказали", - резюмировал он.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

Бондаренко о деле Вышинского: никакого правосудия на Украине нет>>

© Sputnik / Стрингер Вышинский не поддержал идею его обмена на украинских граждан

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

"Держимся": Вышинский поговорил на суде с российским омбудсменом>>

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.