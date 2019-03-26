Суд в Киеве оставил Вышинского под арестом

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Адвокат Андрей Доманский рассказал, что Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 24 мая, передает РИА Новости.
Более того, суд отказал защите в возврате дела прокурору. Защита в свою очередь заявила отвод суду, однако судья отказал и в отводе коллегии судей, отметил Андрей Доманский.
Он подчеркнул, что подал ходатайство об отводе коллегии судей по причине их предвзятости. "Отказали", - резюмировал он.
Дело Вышинского
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.
Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.
Бондаренко о деле Вышинского: никакого правосудия на Украине нет>>
Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.
"Держимся": Вышинский поговорил на суде с российским омбудсменом>>
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.