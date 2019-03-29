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Обратная сторона: президент РАН рассказал, зачем нужно исследовать Луну

© REUTERS / Mike Blake
Общество
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Обратная сторона Луны перспективна для размещения оборудования и систем, которые будут исследовать космос, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Поверхность Луны - это своеобразное зеркало, которое отражает всю историю существования Солнечной системы, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

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По его словам, поверхность Луны  - это идеальное место для изучения сигналов, приходящих из космоса.

"Луна, особенно ее обратная сторона, является весьма тихим местом, потому что там отсутствуют шумы, которые в различных электромагнитных диапазонах излучаются вследствие человеческой активности на Земле. Они просто туда не проходят. Поэтому, если вас интересует изучение сигналов, приходящих из космоса, то это идеальное место, потому что вы принимаете эти сигналы на фоне очень маленьких шумов", - цитирует академика РИА Новости.

На Земле принимать и анализировать такие слабые сигналы из космоса довольно сложно. В то время как естественный спутник Земли представляет интерес для размещения оборудования и систем, которые будут исследовать космос, сказал он.

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Теги:
Российская академия наук, Луна


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