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Инновационные препраты для лечения рака начнут применять в Москве

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Пациентов с самыми частыми видами рака с 1 апреля в Москве начнут лечить по новым схемам.

Новейшие лекарственные препараты для лечения рака начнут применять в российской столице с 1 апреля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Человеческий мозг
© Фото: Fotolia/taa22
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Это препараты для таргетной и иммунной терапии, которые действуют избирательно и поражают только больные клетки в отличие от химиотерапии, не наносят вреда здоровым. У таких лекарств минимальное количество побочных эффектов. Такой способ лечения позволяет добиться контроля над опухолью и дает шанс на спасение пациента даже при тех онкозаболеваниях, которые ранее считались смертельными, говорится в сообщении.

Отмечается, что препараты будут предназначены для страдающих раком молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки (колоректальным раком), бронхов (легкого) или меланомой. Эти виды онкологии считаются основными — 80% всех заболеваний данного типа включают в себя именно эти шесть вариаций рака.

По словам главного онколога Москвы Игоря Хатькова, в международной онкологической практике используется 36 препаратов таргетной направленности, из которых 32 наименования одобрены для применения в Российской Федерации и уже используются в Москве.

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По словам руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, стоимость проводимой терапии для оплаты ее из средств ОМС будет определяться не по усредненным тарифам, а персонифицировано по каждому конкретному случаю лечения пациента конкретными препаратами. Кроме того, часть потребности в таргетных препаратах будет удовлетворяться за счет средств бюджета города Москвы.

© Sputnik
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Теги:
Москва, рак


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