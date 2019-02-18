Ученые из России представили нейросеть для поиска метастазов рака

Выявлять метастазы жизненно важно для правильного определения стадии рака, в противном случае пациент получит недостаточное лечение и может упустить шанс на выздоровление.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Фирма из России Unim, портфельная компания Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и резидент фонда "Сколково", разработала и научила нейросеть выявлять метастазы рака в организме человека, передает РИА Новости. CC0 Тревожные знаки: медики назвали основные симптомы рака

Метастаз — отдаленный вторичный очаг патологического процесса. Выявлять метастазы крайне важно для правильного определения стадии рака, в противном случае пациент получит недостаточное лечение и может упустить шанс на выздоровление. По информации Международного агентства по исследованию рака, Россия в 2018 году заняла пятое место в мире по числу смертей онкологических больных. Согласно данным Минздрава России, количество больных раком в России в 2017 году выросло до 3,5 миллиона человек, онкологический диагноз ставят почти 600 тысячам россиян в год, подчеркивается в сообщении.

По информации компании, нейросеть в сотни раз сокращает объем рабочего времени врача на поиски метастазов. Врач за 10 секунд может получить данные, есть ли в исследуемом материале похожие на метастазы образования и где они находятся. В нынешних условиях врач тратит на это не менее получаса.

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Нейросеть создана на базе анализа более 60 терабайт диагностической информации, в ее обучении участвовали десятки врачей-патоморфологов.

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Нейросеть тестируется в собственной лаборатории компании. С ее помощью исследованы данные 600 пациентов, уже имеющих диагноз.

"Нейросети выводят гистологию на совершенно новый уровень. Уже в ближайшие пару лет мы увидим новый уровень доказательности и точности онкологической диагностики. У врача появится надежный помощник, который значительно снизит его трудозатраты и значительно повысит эффективность работы", — приводятся в сообщении слова гендиректора Unim Алексея Ремеза.

Компания Unim была создана в 2014 года. Она разрабатывает новые инструменты для диагностики онкологических заболеваний. Инвесторы компании — ФРИИ, Medme, а также замгендиректора, инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов. Компания является резидентом фонда "Сколково".