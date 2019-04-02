18:24 02 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.47
  • EUR73.32
Поиск

Выйти на тропу: названы лучшие в мире туристические прогулочные маршруты

CC0
Общество
Получить короткую ссылку
3110

Самые интересные пешие тропы со всех континентов, которые стоит пройти хотя бы раз в жизни, собрали в одной подборке.

СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Пеннинская дорога в Великобритании протяженностью более 450 километров, возглавила рейтинг лучших туристических прогулочных маршрутов по версии телеканала CNN.

Вид на урочище Агура с перевала Дамхурц.
© Фото : Тенгиз Тарба
В путешествие выше облаков: по горным тропам Абхазии

Дорога занимает три недели и проходит через Шотландское нагорье.

На втором месте рейтинга расположился Путь Святого Иакова. Он входит в число памятников нематериального наследия ЮНЕСКО и пролегает по северной Испании к городу Сантьяго-де-Компостела, где, как считается, и захоронен Святой Иаков.

Третье место - у Аппалачской тропы в США, которая считается одной из самых длинных в мире. Три с половиной тысяч километров от горы Спрингер в американском штате Джорджия до горы Катахдин в штате Мэн.

Замкнули пятерку Путь Басе в Японии и однодневный маршрут в Аргентине у курортного города Барилоче.

По ступеням вверх: как выглядят самые страшные лестницы в мире>>

Также в рейтинг вошли маршрут по горе Тубкаль в Марокко, прогулки по Великой китайское стене, по "Драконьей спине" в Гонконге, Дингл Вей в Ирландии и другие.

Теги:
маршруты, туризм


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Профессионалы и студенты: финалисты конкурса Sony World Photography Awards 2019
Ультраправые националисты прошлись маршем в Польше: кадры шествия
Расходы бюджета Абхазии в 2018 году
Расходы Абхазии: бюджет республики в 2018 году

Соцсети

Sputnikabkhazia