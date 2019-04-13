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Омлет

Больше жира, меньше углеводов: ученые опредлили идеальный завтрак для диабетиков

CC0
Общество
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Исследование помогло определить, что лучший вариант завтрака для диабетиков - это еда с высоким содержанием жиров и низким уровнем углеводов.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, сообщает портал Medical Xpress.

Проверка уровня сахара в крови
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В ходе эксперимента эксперимента больные диабетом ели на завтрак омлет, овсянку, фрукты. При этом обед и ужин добровольцев были одинаковыми. Каждые пять минут зафиксированные на теле участников приборы фиксировали уровень сахара в крови.

В результате именно омлет проявил себя как лучший вариант завтрака для людей с диабетом. Он позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приема пищи. При этом этот эффект сохранялся весь день, что стало для ученых неожиданностью. В то время как овсянка, тосты и фрукты - то, чем многие привыкли завтракать, - приводили к всплеску сахара в связи с высоким содержанием в них углеводов.

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Теги:
Диета, диабет


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