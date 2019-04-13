Простые истины: названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Эксперты проанализировали более ста сообщений о людях, которые терялись в горах или лесах и составили список ошибок, которые может совершить турист, отправившийся в поход, сообщает Travel and Leisure.

Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет, советуют опытные путешественники. Следует оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах. Если турист заблудился, ему необходимо связаться с ними и ждать помощи, оставаясь на месте. Согласно опросу, оставлять маршрут в тайне - самая распространенная ошибка туристов.

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Также эксперты не советуют блуждать в поисках помощи. Исследование показало, что в 65 процентах случаев люди, понимая, что заблудились, продолжают двигаться. Между тем, необходимо остановиться и сообщить о проблеме близким или спасателям. Если турист оставил карту маршрута, то, прекратив движение в неизвестном направлении, он не только увеличит шансы на выживание, но и облегчит работу поисковым службам. Однако, если неподалеку есть поляна, то лучше дойти до нее и уже там ждать помощи спасателей, уточняют эксперты.

В то же время, если турист ушел в поход, никому не оставив информацию о маршруте, ему придется заняться самоспасением. Для этого, даже заблудившись, он должен продолжать движение. Ведь только так можно выйти к населенному пункту или на территорию, где есть сигнал сотовой связи, чтобы попросить о помощи.

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Увеличить свои шансы на спасение можно, взяв из дому яркую одежду, свисток и зеркало. Отмечается, что все эти предметы могут привлечь внимание спасателей. Костер тоже может указать на местонахождение потерявшегося человека, но разжигать его можно только в том случае, если он находится не в лесу, где велик риск возникновения пожара.